出席曾祖母葬礼 英国王室新生代跃大众视野

（法新社伦敦19日电） 英国女王伊丽莎白二世的曾孙乔治王子与夏绿蒂公主今天出席曾祖母的葬礼，象徵身处王位继承人前面位置的王室新生代，未来将扮演更显着角色。

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威尔斯亲王和王妃（Prince and Princess of Wales）最年长的两个孩子，9岁长子乔治王子（Prince George）和7岁女儿夏绿蒂公主（Princess Charlotte）今天走在母亲凯特王妃的身边，一同进入西敏寺（Westminster Abbey）参加葬礼。

排在王位第二继承顺位的乔治王子身穿深色西装与领带，夏绿蒂公主身穿黑色洋装，头戴帽子。4岁的最小弟弟路易王子（Prince Louis）没有出席。

乔治和夏绿蒂坐在父母身边，关注仪式进行，并在仪式后跟随着灵柩步出西敏寺。

尽管乔治和夏绿蒂的年纪比当年的父亲和叔叔小上许多，但两人令人回想起1997年葬礼上，威廉王子与哈利王子跟随在母亲黛安娜王妃棺木后的一幕。威廉和哈利当年分别为15岁和12岁。

威廉曾告诉民众，14日走在女王灵柩后面，从白金汉宫走向国会时，勾起他痛苦的回忆，让他想起十几岁时参加母亲丧礼的那一刻。

尽管英国媒体对于威廉凯特孩子的日常生活没有太多报导，但乔治和夏绿蒂最近更常出席大型公众场合，成为镁光灯焦点。

女王今年6月庆祝白金禧（Platinum Jubilee）时，他们参加了白金汉宫外的露天演唱会，观看老牌歌手演出，脸上时不时出现感到无聊的神情。

乔治王子去年7月也和父母一起到温布利球场（Wembley）观看欧洲国家杯（European Championship）决赛。他身穿西装外套，打领带，和威廉王子穿父子装，在英格兰队得分时跳起来欢呼。

威廉和凯特今年夏天决定搬到温莎，3个孩子也开始就读温莎的新学校。他们的新家相对简朴，没有佣人同住。

3人就读于校地宽敞的高昂私立学校，校园包含一座高尔夫球场。

© 2022 AFP