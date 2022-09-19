哥斯大黎加3车坠谷 至少9人丧命

（法新社哥斯大黎加首都圣约瑟18日综合外电报导）红十字会今天通报，哥斯大黎加山区昨晚有一辆巴士与两辆汽车坠落山谷，至少9人因此丧命。

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昨天降下大雨，让距离哥斯大黎加首都圣约瑟（San Jose）以西约80公里处的山区发生土石流，发生事故的巴士、汽车和摩托车滑落75公尺深的山谷。

根据负责公共卫生服务的哥斯大黎加社会安全保险局（Costa Rican Social Security）所称，救难人员已经救出包含公车驾驶在内的50多名幸存者。

意外发生后，红十字会推文说：「截至目前为止，我们知道有9人没有生命迹象。」并补充道，有4人仍旧失踪。

营运巴士的公司老板阿法罗（German Alfaro）告诉哥斯大黎加的国家报（La Nacion），称出事巴士行驶于圣约瑟和瓜纳加斯特省（Guanacaste Province) 间，当时车上有47人。

红十字会先前估计巴士上约有60名乘客。

救难人员分享的影像显示，巴士残骸位于峡谷底部，这将使后续工作格外具有挑战性。

当地人表示，意外原因是那条路上缺少防护屏障和标志。马蒂内兹（Gilber Martinez ）告诉电视台Canal 7说：「我们已经被遗弃多年了。」

但政府称这起意外「难以预料」。公共工程暨运输部部长艾玛杜尔（Luis Amador）说：「这不是政府或巴士公司的错，这是我们无法预料到的意外。」

哥斯大黎加大学的专家3月发布一份报告，警告该地区有道路坍塌的风险。

哥斯大黎加总统查维斯（Rodrigo Chaves）宣布全国为此哀悼3天，并称他不会出席在美国纽约举行的联合国大会，因为国内正因大雨陷入紧急情况。

© 2022 AFP