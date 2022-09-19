德国央行警告：经济衰退迹象正明显增加

（法新社法兰克福19日电） 德国中央银行联邦银行（Bundesbank）今天警告，由于俄罗斯掐紧对欧洲大陆的能源供应，欧洲最大经济体德国恐将经历「持久的」萎缩期，「经济衰退迹象正在倍增」。

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德国央行在最新月度报告当中警告，「经济产出很可能将广泛且持久缩减」，最主要归咎于「供应面限制」，尤其是俄罗斯侵略乌克兰引发的能源交货减少。

莫斯科已逐渐减少对欧洲的天然气供应，自8月底以来让北溪（Nord Stream）天然气管线维持关闭，使得德国经济承受越来越大压力。

德国原本高度依赖进口的俄罗斯能源来提供产业用电及为家庭带来暖气。在俄乌战争爆发前，德国所需天然气55%来自俄国。

今年4至6月的一季，德国国内生产毛额（GDP）还能微幅成长0.1%；但此后越来越多经济数据开始闪红灯，例如企业与消费者信心。

德国8月通货膨胀率上升至7.9%，远远高出欧洲中央银行（ECB）的2%目标。

德国央行如今预测，德国经济在今年第3季很可能「略微」缩减，但第4季与明年第1季恐怕将「显着」萎缩。

德国央行预警，俄罗斯若停止供应天然气，意味市场情况将「非常紧张」；德国或许可「避免正式」对燃料实施配给制，但消费势必将减少，进而导致企业缩限或暂停生产。

德国央行指出，这带来的冲击很可能不会像6月评估的「不利情境」一样糟糕，也就是德国经济在明年萎缩达3.2%；「然而，前景不确定性极高」。（译者：张正芊/核稿：林治平）

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