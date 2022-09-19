拒重启宪政辩论 加总理：现在不讨论君主制问题

（法新社伦敦18日电） 查尔斯三世（King Charles III）继位英国国王后，成为加拿大等其他14个大英国协成员国元首；加国总理杜鲁道今天拒绝重新就有关英国君主制在加拿大的角色展开宪政辩论。

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1867年独立的加拿大是14个仍奉行君主制的英国前殖民地之一，另外还包括澳洲和纽西兰等国。

英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）9月8日逝世后，有关英国君主制在加拿大角色的辩论又重新浮现。

根据民调公司易普索（Ipsos）为「环球新闻」（Global News）所做的民调，58%的加拿大人希望就是否应该保留君主制进行公投。

杜鲁道（Justin Trudeau）在伊丽莎白二世葬礼前夕于伦敦接受加拿大广播电台（Radio-Canada）访问时说：「对我而言，这不是优先事项。这甚至不是我考虑讨论的事情。」

他表示：「在一个世界上最好、最稳定的体系中做出如此深刻的改变，就我看来，现在，不是一个好主意。」

易普索民调结果显示，加拿大希望举行公投的人数比前一年增加了5%。

这项民调也显示，只有44%的加拿大人对继位成为英王的查尔斯三世有好感。（译者：纪锦玲）

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