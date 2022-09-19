拜登警告习近平 违反对俄制裁将是滔天大错

（法新社华盛顿18日电） 美国总统拜登表示，他警告中国国家主席习近平，如果北京违背多国针对俄罗斯入侵乌克兰所实施的联合制裁措施，投资环境将受到损害。

广告 继续浏览后续

在美国哥伦比亚广播公司（CBS）播出的采访片段中，拜登表示，他告诉习近平，违背对俄的制裁将是「滔天大错」。但他表示，到目前为止，没有迹象显示中国透过出售武器的方式来主动支持俄乌战争。

拜登表示，他是透过电话对习近平传达这份警告，时间点就在习近平今年2月4日在北京冬季奥运上与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）会面，并表示支持蒲亭过后。

拜登说：「我打电话给习主席，不是去威胁他，只是对他说…如果你认为你违反对俄罗斯实施的制裁措施之后，美国人和其他人还会继续投资中国的话，我认为你犯了滔天大错。」

拜登补充说，「目前为止，没有迹象显示他们提供俄国想要的武器或其他东西」来协助俄国在乌克兰的战争。

CBS记者培利（Scott Pelly）要求拜登进一步阐述，但遭拜登婉拒。

拜登同时驳斥了中俄结盟相当于意味着美国正在打一场新冷战的说法。他说：「我不认为这是一场新的、更复杂的冷战。」

© 2022 AFP