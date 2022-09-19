是否会在2024年寻求连任？拜登：现在谈还为时过早

（法新社华盛顿18日电） 美国总统拜登在今天播出的访问中说，他尚未决定是否将在2024年寻求第2个任期，尽管此前他曾表示自己将再次参选。

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法新社报导，11月将满80岁的拜登告诉美国哥伦比亚广播公司（CBS）节目「60分钟」（60 Minutes），他「有意」竞选连任。

但他表示：「这只是我的意向。至于我是否下定决心再次参选，还有待考量。」

拜登说，现在谈论这个问题还「为时过早」，还说自己会「尊重命运的安排」。

美国「国会山庄报」（The Hill）报导，拜登和他的顾问先前一再表示，他有意在2024年竞选连任，届时他将满81岁，但他们没有明确表示，拜登将会再次参选。

当有人说他已是美国史上最高龄总统时，拜登回应道，我「状态还很好，对吧？」

谈到健康问题，拜登仅简短表示，「看看我（的样子）」，说大家应该从他的动作姿态来观察他的健康状态。

拜登说：「我尊重人们会说，你知道，『你老了』的这个事实，但我认为，这与你有多少精力有关，以及你所做的是否符合任何年龄都能做的事情。」（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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