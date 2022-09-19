送女王最后一程 大批民众聚集伦敦

（法新社伦敦19日电） 从昨天晚上到今天一大早，大批民众涌入伦敦市中心卡位，等候西敏寺举行的英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）国葬仪式，送女王最后一程。

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随着破晓，泰晤士河逐渐明亮，一波波等着致意的人潮从地铁的堤岸站（Embankment）步出，走向国会广场（Parliament Square）。

不过，国会广场早已聚集许多人，他们前一晚带着睡袋睡在白厅（Whitehall）政府办公区金属拒马后方，国葬队伍将行经之处。

26岁的会计师毕尔德摩（Bethany Beardmore）说：「这是历史的一部分。」她的哥哥隶属掷弹兵卫队（Grenadier Guard），参与国葬仪式。

「我有生之年将不会再出现另一位女王。」

毕尔德摩昨晚9时就到现场卡位，喝了太多糖和咖啡因，在寒夜里反而睡不着。

她说，「大家都在聊天」，警察和军事人员经过时，人群中会出现稀稀落落的掌声。

41岁的裴基（Jamie Page）是曾参与伊拉克战争的退役军人，他清晨5时从南伦敦的荷善（Horsham）搭车过来。

他说：「我16岁就宣誓效忠女王。」黎明微光中他的军功勋章闪闪发光。

「她是我的主子，代表了一切。她就像是上帝的礼物。」

覆盖着皇家旗的女王灵柩，14日起停放在国会大厦的西敏厅（Westminster Hall）供民众瞻仰，据估已有数十万人前来致哀。

上午6时30分，西敏厅的大门关闭，停止让民众进入，准备移灵，经国会广场至西敏寺（Westminster Abbey）。

国葬后，女王的灵柩被护送上火炮车架，行经白金汉宫（Buckingham Palace），之后将移灵至温莎城堡（Windsor Castle）。

53岁的戴维斯（Susan Davies）清晨6时30分就和夫婿及两名子女来到海德公园角（Hyde Park Corner），望过去是威灵顿拱门（Wellington Arch），女王的灵柩在这里停留。

这个来自伦敦东方艾塞克斯（Essex）的家庭有备而来，不但带来露营椅，还准备了很多食物。

「我想参与，这是我们历史上重要的一天。」

55岁的丈夫理查（ Richard）在一旁补充说：「看电视意义完全不同，你无法感觉你是整个仪式的一部分。」

「我会在手机上观看葬礼，然后，我们将送女王最后一程。」

© 2022 AFP