阿富汗外长：已与美国完成换囚

（法新社喀布尔19日电） 阿富汗外交部长今天宣布，阿富汗塔利班政府已和美国完成换囚，以一名美国海军退伍军人交换一名塔利班重要盟友。

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法新社报导，阿富汗外长穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）宣布，塔利班（Taliban）政府以其最后一名美国人质、美国海军退役军人弗雷利克（Mark Frerichs），交换因走私海洛英已在美国被监禁17年之久的阿富汗军阀诺尔塞（Bashir Noorzai）。 穆塔奇在喀布尔（Kabul）告诉媒体记者，「今天，弗雷利克移交给美国，诺尔塞也在喀布尔机场交到我们手中。」 他指出，本次换囚行动是经「长期协商」后才得以完成。

根据美国国务院，弗雷利克在阿富汗当了10年的土木工程师，但于2020年2月遭到绑架。 阿富汗政府发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）告诉法新社，诺尔塞不曾在塔利班担任正式职务，但在1990年代塔利班崛起之际，他曾「提供包括武器在内的强大支援」。 美国去年8月完成自阿富汗撤离行动，终结911恐攻后美国带头挥军进入阿富汗展开与塔利班间20多年的战争，塔利班夺回政权。

© 2022 AFP