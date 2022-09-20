东加火山喷发 国家监测单位提高警戒级别

（法新社东加首都努瓜娄发20日电） 南太平洋岛国东加主岛北部一座火山过去2天喷发了8次，国家火山监测团队已提高警戒级别，提醒航海员与火山岛保持距离，飞行员通行上空时也要特别留意。

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东加海底火山「家礁」（Home Reef）过去10天持续喷发，渗出岩浆，还向空中喷射出气体和火山灰估计至少3公里高。

东加地质机构火山监测团队（Tonga Geological Services）今天在一份声明中表示，家礁火山喷发，目前并未对东加群岛两个人口最稠密的岛，瓦瓦乌群岛（Vava'u）和哈派群岛（Ha'apai），构成太大的威胁。

不过由于喷发的速度加快，当局也提高火山警戒级别。

家礁火山的航空警戒级别已提高到「橘色」级别。再上一级就是「紧急状态」，飞行员飞经火山上空附近时要特别小心。

航海员也收到通报，要在距离家礁4公里之外航行，并且注意飘落的火山灰。

东加是群岛国家，人口约10万人，分布在171个岛屿上，周围地震活动相当常见。

今年1月，洪加汤加－洪加哈派（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）海底火山喷发，引发关注。根据英国巴斯大学（University of Bath）研究人员，那次是近代威力最强大的火山喷发之一。

当地救援人员表示，年初火山喷发的威力宛如「一颗原子弹」，当时还引发海啸，造成3人死亡，不少村落和海底通讯电缆遭到严重破坏，东加与外界因此断绝联系，几周之后才恢复。

© 2022 AFP