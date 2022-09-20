俄乌战争爆发近7个月 麦当劳重返乌克兰

（法新社基辅20日电） 美国连锁速食业者麦当劳（McDonald's）今天在乌克兰首都基辅重新开张，为俄罗斯入侵乌国以来首次营业。这显示基辅在历经近7个月战争后，生活逐步恢复正常。

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麦当劳稍早发布声明指出，在与乌克兰官员、安全专家及供应商会谈后决定，重新开业之初将只提供外送服务。法新社记者今天看到外送公司员工在一家麦当劳餐厅外排队等待取餐。

据报导，麦当劳旗下3家餐厅今天在基辅重新开业。根据麦当劳声明，「这3家餐厅将于10月全面恢复营业，届时将提供麦大道（McDrive，类似得来速服务）及快速窗口服务。」

麦当劳也指出：「基辅还会有7家分店开业，之后在首都及该国西部其他城市，也会有其他餐厅重启，这是分阶段重新开业计画的一部分。」

俄罗斯今年2月24日发动入侵后，麦当劳在乌克兰停止营运，并关闭了在俄国的连锁店，而这次麦当劳在基辅重新开业备受瞩目，许多乌克兰民众将此视为支持象徵。

今年稍早，麦当劳宣布将完全退出俄罗斯市场，之后已将把当地餐厅卖给俄国商人戈佛（Alexander Govor）。

麦当劳当时表示，在俄罗斯继续营运一事「不再站得住脚，而且不符合麦当劳的价值」。

© 2022 AFP