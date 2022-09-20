全球最后送别 英国女王安葬温莎

（法新社温莎19日电） 英国人民今天在世界领袖齐聚的历史性国葬典礼上向女王告别。女王灵柩从伦敦西敏寺移灵至威灵顿拱门，搭灵车前往最后安息地温莎，沿途有成千上万民众夹道送别。

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大批群众今天聚集伦敦见证历史性时刻。女王灵柩从14日起就停放在国会大厦西敏厅（Westminster Hall）供民众瞻仰，仪队今天慢慢将灵柩移至炮车上。

在管乐和鼓的演奏下，142名皇家海军人员将炮车护送到西敏寺（Westminster Abbey）。

这座拥有千年历史的教堂每隔1分钟敲钟1次，共敲96次，象徵女王在世96年。国葬仪式在上午11时（台湾时间19日晚间6时）展开。

英国坎特布里大主教威尔比（Justin Welby）在仪式中布道，赞扬女王对英国和整个大英国协的职责和奉献。

他向在场的美国总统拜登和日皇德仁等2000名宾客说：「热心服务的人在各行各业都很少见，热心服务的领袖更是如此。」

国葬仪式结束后，女王灵柩离开西敏寺，随着送葬队伍抵达威灵顿拱门（Wellington Arch），由灵车送至伦敦以西的温莎城堡（Windsor Castle）。

沿途人山人海，民众纷纷高举手机拍下队伍经过的一刻，还有人散落鲜花。

王室官方网站说，稍晚温莎教长（Dean of Windsor）在温莎城堡的国王乔治六世纪念礼拜堂（King George VI Memorial Chapel）主持私人葬礼。

声明说：「女王与爱丁堡公爵（Duke of Edinburgh）葬在一起。」爱丁堡公爵是去年过世的女王夫婿菲立普亲王（Prince Philip）。

© 2022 AFP