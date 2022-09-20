印度16岁贱民少女遭性侵纵火亡

（法新社勒克瑙20日电） 印度北方省出身印度教种姓制度最低层贱民阶级的16岁少女疑遭两男轮流性侵后纵火焚烧。警方指出，女孩送医后昨天死亡。不到一周前，一对姐妹疑遭6男性侵杀害，挂尸树上。

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在印度，针对女性的犯罪率很高，以贱民（Dalit）阶级为对象的性暴力案件也高得不成比例。 这名16岁少女死亡不到一周之前，才有一对年龄为17岁和15岁的姐妹疑似遭到6名男子性侵后杀害，挂尸在树上。

两起事件都发生在贫穷落后、约有2亿3000万人口的印度人口第一大省北方省（Uttar Pradesh），类似的犯罪事件在当地时有所闻。

上述最新案例中，来自农村地区的被害女孩疑似于本月稍早遭到两名男子侵犯后，又被他们纵火焚烧。

女孩被送到省会勒克瑙（Lucknow）的医院治疗，于昨天不治。

当地警长普拉布（Dinesh Kumar Prabhu）告诉法新社：「我们接获报案后，在两小时内逮捕嫌疑人，并向被害家属保证，会依法对犯罪者采取后续行动。」

普拉布表示，已在被害人住家周遭部署警力，「以防任何意外事件」。

为了阻止被害人作证，在过去案例中，曾有低种姓家庭遭到威胁或攻击。

社运人士指出，警方通常未能严肃看待遭边缘化群体所提指控，这些弱势者也缺乏法律上的代理人。 北方省当局去年处理一宗高种姓男子奸杀贱民被害人案件时，在验尸之前就火速将遗体火化，引发众怒。 官方数据显示，印度去年通报近3万2000起强暴案，然而，据信有更多案件没有报案。

© 2022 AFP