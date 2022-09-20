播客节目Serial凶案人物 坐牢20多年后获撤罪

（法新社巴尔的摩19日电） 美国一起因热播Podcast节目而广受全球听众注意的命案出现新发展，萨伊德（Adnan Syed）20多年前因涉嫌谋杀前女友而遭判无期徒刑后，今天获法官撤销定罪。

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萨伊德的前女友李海敏（Hae Min Lee，音译）1999年被人发现遭勒毙陈尸公园，隔年，18岁的萨伊德遭定罪并被判处无期徒刑。

萨伊德和李海敏在高中都是荣誉生，男方是巴基斯坦裔，女方是韩国裔，由于两人都来自父母思想保守的移民家庭，因此是私下秘密交往。

尽管遭定罪，萨伊德一再坚称自己是清白的，但多次上诉都遭驳回。

然而，马里兰州巴尔的摩市（Baltimore）州检察官莫斯比（Marilyn Mosby）上周意外宣布，她已要求法官撤销萨伊德的有罪判决，以利进行进一步调查。

助理州检察官费德曼（Becky Feldman）今天告诉法官，这项决定是基于两项新发现，一与其他2名潜在嫌疑人有关，二与用来定萨伊德罪行的手机资料的可信度有关。

尽管检方在声请中要求法官撤销定罪，他们并没有说萨伊德在这起犯罪中是清白的，而是对「定罪的完整性」缺乏信心。

对此，巴尔的摩市巡回法院法官芬恩（Melissa Phinn）今天撤销萨伊德的有罪判决，下令将现年41岁的他释放并进行居家监禁。

萨伊德的案件因2014年播客（Podcast）节目Serial而引发全球关注。这个每周更新的节目中，主持人兼记者带听众重温定罪细节，并对萨伊德的罪行提出质疑。

© 2022 AFP