缅甸军政府无差别攻击 至少造成11名儿童丧生

（法新社仰光20日电） 联合国儿童基金会（UNICEF）表示，至少11名学童在针对缅甸村庄的空袭和无差别攻击中丧生。缅甸军政府则表示，军方攻击的目标是藏匿该地区的叛乱分子。

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法新社报导，去年2月军方发动政变夺权以来，缅甸一直处于混乱状态。据当地监测组织，近2300名平民在镇压异议行动中丧生。

最激烈的战斗出现在该国西北部的实皆省（Sagaing region）。在军方和反政变战士的冲突中，多个村庄付之一炬。

UNICEF昨天发布的声明，谴责16日在实皆省德佩因（Depeyin）发生的事件。

该机构在声明中说：「9月16日当天，至少有11名儿童在平民区的空袭和无差别攻击中丧生。」声明强调，必须保护学校安全无虞，绝不能成为攻击目标。

声明还指出，此外，「至少有15名来自同一所学校的孩童依然下落不明」，呼吁立即释放这些学童。

当地社区团体提供的影片显示，学校教室的地板上有血迹、屋顶受损，还有一名母亲在儿子的遗体旁痛哭。

军政府证实，收到反叛组织「克钦独立军」（Kachin Independence Army，KIA）和其他反政变民兵组织战士正在该地区运送武器的消息后，他们随即派出直升机前往该村。

军方指控叛军将平民当作人肉盾牌，并称已在村内缴获地雷和炸药。

非政府组织（NGO）「拯救儿童基金会」（Save the Children）亚洲区域负责人诺尔（Hassan Noor）向受害家庭表示哀悼，并敦促联合国安理会和东南亚国家协会（ASEAN）迅速采取行动，避免类似状况再度发生。

截至目前，东协为解决缅甸危机而进行的外交努力仍不见成效，该组织领导人将于11月在金边（Phnom Penh）会面，就和平计画取得的有限进展进行讨论。

© 2022 AFP