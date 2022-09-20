艾尔段宣布俄乌同意换俘200人 「感觉」蒲亭愿停战

（法新社伊斯坦堡20日电） 土耳其总统艾尔段告诉美国电视台，俄罗斯与乌克兰同意交换200名战俘，这将是俄乌战争7个月来最大规模换俘行动之一。艾尔段还说，他觉得俄国总统蒲亭愿意结束战争。

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宣布上述消息前，艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）上周曾在乌兹别克一场区域高峰会场边与蒲亭（Vladimir Putin）会面。

艾尔段未提供完整换俘细节，他说双方将交换「人质」，未说明两边各有多少人。

他昨晚告诉美国公共电视网（PBS）：「双方将依协议交换200名人质，我认为，会向前迈进重要一步。」

北大西洋公约组织（NATO）成员国土耳其试图在这场冲突保持中立，一方面对基辅（Kyiv）提供战斗无人机，同时又回避西方带头制裁莫斯科的行动。

艾尔段说，他有种蒲亭愿意结束战争的「印象」，「我们讨论内容非常广泛，实际上，他对我展现出他愿意尽快结束这件事」。

他表示：「那是我的印象，因为当前事态发展相当棘手。」

艾尔段还说，俄国归还占领的土地，将是持久停战的重要一环，「如果要在乌克兰确立和平，归还被侵略的土地当然就变得很重要」。

被多次问及蒲亭是否该承担入侵乌克兰负责的艾尔段表示，选边站并无益处。他说：「我们不会为单一领袖辩护，而是必须寻找让牵涉的各方都满意的解决之道。」

艾尔段曾多次尝试让蒲亭与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）一起在土耳其谈判休兵。

© 2022 AFP