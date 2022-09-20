英王室女性出席国葬配戴珍珠 追思女王别具传承意义

（法新社伦敦20日电） 英国女王伊丽莎白二世19日下葬，凯特王妃和梅根都选择了珍珠首饰出席国葬。珍珠在英国被视作「哀悼的珠宝」，这项传统自19世纪维多利亚女王之后延续至今。

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英国王位第一顺位继承人威廉王子的妻子凯特，在女王国葬时选择配戴珍珠项炼和耳环出席，端庄耀眼。她一年前出席女王夫婿菲立普亲王（Prince Philip）葬礼时，也是戴这一副项炼和耳环表达追思。

她戴的这条日本珍珠项炼，是四排式珍珠造型、中间有一个弧形钻石扣环，另外配上一对巴林珍珠耳环，这两样首饰都是来自女王的私人珠宝收藏。

据传女王1975年首次赴日进行国是访问时，收到日本政府赠送的珍珠，后来委托设计制作成这条项炼。

至于珍珠耳环则是女王1947年结婚时，当时的巴林国王（the Hakim of Bahrain）送给她的珍珠收藏，后来其中的两颗用来制成了耳环。

这套珍珠项炼和耳环，威廉王子的母亲黛安娜王妃（Princess Diana）曾在1982年荷兰女王毕翠克丝（Queen Beatrix）到英国进行国是访问时配戴。另外，女王1983年出访孟加拉时，也被拍到配戴这套珠宝。

哈利王子（Prince Harry）的妻子梅根，也选择女王生前赠送她的钻石珍珠耳环出席国葬。她在2018年6月首次和女王一起出席王室活动时，曾配戴过这对耳环。

英国国王查尔斯三世（King Charles III）的妻子、王后（Queen Consort）卡蜜拉（Camilla）在国葬当天，则是戴上维多利亚女王（Queen Victoria）的登基钻禧胸针，这款镂空心型钻石胸针，上头垂挂着两颗蓝宝石吊坠。

女王国葬仪式上，英国王室女性成员配戴的珠宝，多半来自女王私人收藏。超过300件的珠宝，从胸针、项炼、手环、耳环、戒指、手表、到吊坠，满载王室历史典故，别具传承意义。

© 2022 AFP