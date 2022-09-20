（法新社加彭首都自由市19日电） 国家电视台今天援引赤道几内亚总统恩格玛（Teodoro Obiang Nguema Mbasogo）签署的新法宣布，赤道几内亚已废除死刑。赤道几内亚是全球最专制的国家之一。

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赤道几内亚副总统曼格（Teodoro Nguema Obiang Mangue）在推特表示，总统签字生效后，这个富产石油的中非国家已「完全废除」死刑。

曼格在推特写道：「我用大写来为这个特别的时刻留下印记：赤道几内亚已经废除死刑。」他是恩格玛的儿子，被视为可能的接班人。 根据「国际特赦组织」（Amnesty International）说法，赤道几内亚上一次执行死刑是在2014年，但国际非政府组织和联合国经常指责该国政府强迫失踪、任意拘留和酷刑。

死刑在30多个非洲国家仍然合法，不过近年来只有约一半执行死刑。

一位国家电视台记者在新闻节目的尾声表示，废除死刑「对我国而言，是历史性的」事件。

新法已事先取得国会批准，将在国家公报公布的90天后生效。国会100位议员中，只有1位不是执政党人。

80岁的恩格玛执政超过43年，是排除君主制国家之外的世界纪录。

© 2022 AFP