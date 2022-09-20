飓风菲奥娜袭多明尼加 带来倾盆大雨酿1死

（法新社圣多明哥19日电） 飓风菲奥娜（Hurricane Fiona）在加勒比海岛屿波多黎各引发严重洪灾后，今天侵袭多明尼加带来倾盆大雨，造成1人死亡，并导致这两地有多处大规模停电。

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美国国家飓风中心（US National Hurricane Center）表示，菲奥娜今天深夜增强为2级飓风，气象预报显示，波多黎各和多明尼加东部夜间将持续降雨，且可能出现新一波灾难性洪患。

多明尼加紧急事务处理当局表示，在全国32省中，7省的红色警戒持续生效，较今天稍早公布的18省要少，超过1万2000人在安全区域避难。

当局表示，一名男子在自家砍树作为预防措施时丧命，但未提供更多细节。

一名在场的法新社记者说，在多明尼加度假胜地朋达卡纳（Punta Cana），有数条道路被倒下的树木或电线杆阻断或被水淹没，居民无电可用。

多明尼加总统阿比纳德（Luis Abinader）宣布东部3个省分为灾区，分别是朋达卡纳所在的阿尔塔格拉西亚省（La Altagracia）、赛堡省（El Seibo）和阿托马约省（Hato Mayor）。

地方媒体公布的画面显示，东岸希圭市（Higuey）居民在水深及腰的水中试图打捞个人物品。

罗培兹（Vicente Lopez）在朋达卡纳一处海滩告诉法新社：「洪水以迅雷不及掩耳之势滚滚而来。」

美国国家飓风中心说，菲奥娜最大持续风速为每小时155公里，预计明天将增强为3级风暴，使其成为本季的第一个主要大西洋飓风。

菲奥娜在今天稍晚或明天稍早通过土克斯群岛（Turks）和凯科斯岛（Caicos）附近，本周晚些时候将向北移动、进入海洋，可能靠近百慕达（Bermuda）。

美属加勒比海自治领地波多黎各雨势未歇，美国总统拜登宣布进入紧急状态，授权美国联邦紧急事故管理总署（FEMA）提供援助。

© 2022 AFP