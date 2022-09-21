乌克兰控俄罗斯又攻击札波罗热核电厂

（法新社基辅21日电） 乌克兰国家核电公司（Energoatom）今天指控俄罗斯，再次攻击乌克兰南部的札波罗热（Zaporizhzhia）核电厂。

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国家核电公司在Telegram发文称：「俄罗斯恐怖分子于夜间再次轰炸札波罗热核电厂。」该公司说，攻击破坏了一条电力线，导致核电厂6号反应炉几具变压器停止运作，并迫使紧急发电机短暂启动。

国家核电公司说，「即使国际原子能总署（IAEA）检查人员在场，也不能阻止」俄罗斯人，呼吁IAEA对莫斯科采取「更坚定的行动」。

札波罗热核电厂是欧洲最大的原子设施，位在乌克兰遭俄罗斯占据的领土内，在俄乌双方互控对方攻击这座电厂后，已成为令人担忧的热点。

这座核电厂于3月被俄军占领，电厂周围遭到炮击，促使基辅及其西方盟国呼吁对该地区进行非军事化。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）本月呼吁俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）从札波罗热地区撤出重型武器，蒲亭则警告，那儿的战斗可能带来「灾难性」后果。IAEA一个监测小组月初赴当地部署。

乌克兰前天指控俄罗斯轰炸乌国南部尼古拉耶夫（Mykolaiv）地区的皮夫登努克兰斯克（Pivdennoukrainsk）核电厂，这是第3座遭到俄军攻击的乌克兰核电厂。

法新社记者见到这座核电厂附近数百公尺处出现一个大弹坑。核电厂负责人表示，莫斯科正在加紧进行「核讹诈」（nuclear blackmail）。

© 2022 AFP