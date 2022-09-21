俄军飞弹攻击乌克兰哈尔科夫 至少一平民受伤

（法新社乌克兰哈尔科夫21日电） 乌克兰第二大城哈尔科夫（Kharkiv）今天再次遭受轰击，在俄罗斯宣布战事升级后，俄军发射飞弹击中一些公寓大厦，造成至少一位平民受伤。

广告 继续浏览后续

现年65岁的居民葛里戈莉夫娜（Lyubov Grygorivna）在一栋受创严重的住宅大楼外告诉记者：「我们这个地区原本比较平静，但现在你看看发生什么了。」

哈尔科夫地处乌克兰东北部枢纽位置，北方仅40公里就是俄罗斯边界，2月24日俄军入侵首日就遭到攻击，但城内乌军坚守不退，此后即经常遭到俄军轰击。

近数周来，由于乌军反击行动清除了这个地区的俄军，而使此地不再遭受比较猛烈的轰击，不过俄军仍可自本国境内射出飞弹攻击。

葛里戈莉夫娜说：「许多人的房屋毁于一旦，而冬天要来了，真可怕。我们每晚都带着恐惧就寝，但我们继续工作。他们射击，我们工作。」

哈尔科夫市长泰芮可夫（Igor Terekhov）表示，昨夜有4枚飞弹攻击霍洛诺高斯基区（Kholodnogorsky），击中了两栋住宅大楼、一个施工地点和一些民生基础设施。

其中一栋大楼有10位居民受困，直到救难人员抵达，但官员只提到有一人受伤。

© 2022 AFP