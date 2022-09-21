俄异议领袖纳瓦尼称动员将造成大规模悲剧

（法新社莫斯科21日电） 被囚禁狱中的俄罗斯反对派领袖纳瓦尼（Alexei Navalny）表示，蒲亭总统今天下达的部分动员令将导致一场「大规模悲剧」。

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穿着囚服的纳瓦尼就其被控的一起案件，透过视讯连结出庭，他在视讯声明中说：「这将导致一场大规模悲剧，会有大量死亡。」

身为蒲亭的主要反对者，纳瓦尼说：「为了保住他的个人权力，蒲亭正在折磨一个邻国，杀害那里的人，而他现在正把大量俄罗斯公民送入这场战争。」

纳瓦尼说：「很明显，这场正在进行的罪恶战争…只会加深及恶化，蒲亭想要尽可能让更多人卷入。他想让几十万人双手沾满鲜血。」

几名反对派活跃人士在社交媒体上呼吁支持者今晚在俄罗斯各个城市举行抗议活动。

在莫斯科控制的乌克兰地区突然宣布将举行入俄公投后，蒲亭今天下令进行局部动员。航空公司和旅行社的资料显示，动员令发出后，本周俄罗斯出境的航班几乎都被订满。

俄罗斯国防部长萧依古（Sergei Shoigu）今天表示，初步将动员约30万预备役人员。

俄罗斯颇受欢迎的订票网站Aviasales显示，今天直飞亚美尼亚、乔治亚、亚塞拜然和哈萨克等前苏联国家城市的航班，机票全部售罄。

与此同时，土耳其航空公司（Turkish Airlines）在其网站上宣布，24日前飞往土国伊斯坦堡的航班机票已全被预订。伊斯坦堡已成为往返俄罗斯的重要旅行枢纽。

塞尔维亚航空公司（AirSerbia）飞往首都贝尔格勒的航班，还有机票可订的是在9月26日。

谷歌（Google）资料显示，格林威治标准时间今天6时（台湾时间14时）之后，俄罗斯境内用户搜寻「机票」和「飞机」关键词的数量增加超过一倍，那是蒲亭所录制电视谈话开始播出的时间。谷歌趋势资料则显示，今天上午提出「离开俄罗斯」搜索要求，为平时的100倍。

在蒲亭宣布对乌克兰展开「特别军事行动」后，俄罗斯与欧盟间的航班已被关闭。俄罗斯人担忧战争恐导致戒严令实施，数万人为此逃往邻国。

© 2022 AFP