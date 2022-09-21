关切俄罗斯人权状况恶化 欧盟国家提案促联合国派员监督

（法新社日内瓦20日电） 欧洲联盟绝大多数成员国今天提出一项决议草案，要求联合国指派专家监督俄罗斯境内的人权状况。这项草案遭俄罗斯批评为带有「政治偏见」。

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经过激烈讨论，除了匈牙利以外的所有欧洲联盟（EU）国家上周达成共识，将要求联合国人权理事会（UN Human Rights Council）指派一名所谓的特别调查员赴俄监督。

知悉讨论过程的消息人士说，同意担任领导角色的卢森堡，今晚将决议草案送交各国。

俄罗斯挥军入侵邻国乌克兰，在境内加强打压异议人士，令外界深感关切。

根据法新社看到的决议草案内文，这项决议对俄罗斯「人权情况严重恶化」表达严正关切。联合国人权理事会应在10月初将对决议案进行表决。

决议草案呼吁指派「一位特别调查员监督俄罗斯联邦的人权状况，为期一年」。

决议草案提到，获任命的专家应该「搜集、检视与评估所有相关利害关系者的相关讯息」，并在一年内向联合国人权理事会与设于纽约的联合国大会呈交书面报告。

在决议草案开始传阅之前，俄罗斯驻日内瓦使节团今天致函各国，敦促他们「反对这个带有政治偏见且毫无根据的倡议」。

根据法新社看到的内容，这封信坚称西方国家长久以来「屡屡以人权议题之名，行干预主权国家内政之实」。

信件提到，这份决议草案的真正目的是「针对俄罗斯独立、公开且秉持原则的外交政策，找俄罗斯联邦算旧帐」。

俄罗斯在信中警告：「他们漏洞百出的逻辑很简单。如果他们可以施压联合国安全理事会其中一个常任理事国，他们就可以强迫全球每个国家屈服。」

如果这项决议案通过，这将是联合国人权理事会针对俄罗斯境内人权状况通过的第一个决议案。（译者：张晓雯/核稿：蔡佳敏）

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