幸存囚犯忆叙利亚监狱恐怖盐室 曾脚踩脱水遗体

(法新社土耳其加济安泰普20日电) 当叙利亚狱卒将阿布铎(Abdo)丢进一个昏暗的房间里时,他意外发现自己站在深及脚踝的盐堆里,更可怕的是,这间盐室里还有另外几具已脱水的枯槁遗体。

广告 继续浏览后续

在2017年冬季的这一天,这名吓坏了的年轻人已经在饱受战争蹂躏的叙利亚境内最大且最恶名昭彰的赛德纳亚(Sednaya)监狱里蹲了2年苦牢。

阿布铎微薄的监狱配给口粮中几乎没有盐分,因此当时他把一大把白色粗盐送入嘴里,津津有味地品尝着。

几分钟后,赤脚的阿布铎在房间里小心翼翼地行走时,赫然踩到一具干枯、半埋在盐堆里的遗体,让他惊恐不已。

很快地,阿布铎又发现另外2具部分因盐脱水的遗体。

原来他被丢进叙利亚受刑人口中的「盐室」,这是在没有太平间冷冻柜的情况下,设计用来保存遗体的简易太平间。

为了跟上叙利亚总统巴夏尔.阿塞德(Bashar al-Assad)政权在监狱的大规模杀戮,这些遗体用古埃及已知的这种防腐方法来处理。

即将公布的「赛德纳亚监狱被拘留者及失踪者协会」(Association of Detainees and the Missing in Sednaya Prison)报告,首度详细描述了「盐室」细节。

法新社进行研究和访谈前囚犯后发现,赛德纳亚监狱中至少建造了2间这种盐室。

30岁的阿布铎来自荷姆斯(Homs),目前住在黎巴嫩东部,他要求不要公布他的真实姓名,惟恐自己和家人遭到报复。

他在位于一栋未完工建筑的小间出租公寓中受访,描述他被丢进盐室的那一天。在他去军事法庭受审前,这间盐室充当他的囚室。

他说:「我的第一个念头是,愿真主不要怜悯他们!他们有这么多盐,我们的食物里却一点盐都不加。」

「接着我踩到一个冰冷的东西,那是某人的大腿。」

幸运活了下来的阿布铎描述这间盐室位于一栋红色建筑的一楼,房间呈长8公尺、宽6公尺的长方形,角落有一个简陋的马桶。

他说:「我以为这就会是我的命运,我会遭到处决和杀害。」他回想当时情景,他蜷缩在房间一隅,哭着背诵可兰经经文。

狱卒最终将他押送到法院,阿布铎得以活下来讲述这个故事。

这些受刑人有时食用的小麦、稻米和马铃薯,烹煮时总是不加盐,而人体缺乏这类物质会严重影响健康。

血液中钠含量过低会导致恶心、头晕和肌肉痉挛,若持续下去可能会造成昏迷或死亡。

被拘留者往往将橄榄籽浸泡在水中加点盐味,甚至花上数小时在洗衣粉中拣选,挑出微小的盐晶体,把它当成美味佳肴。

© 2022 AFP