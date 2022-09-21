总统波索纳洛执政4年 分析：巴西面临国际孤立

（法新社里约热内卢20日电） 政治分析家表示，拉丁美洲巨人巴西的国际影响力在总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）任内快速萎缩，这位极右派总统正为了在下个月的选举中赢得连任而艰苦奋战。

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在去年20国集团（G20）罗马高峰会中，正当其他领导人热切交谈时，波索纳洛却尴尬落单。

专家表示，波索纳洛的意识形态驱动外交政策，且不尊重外交礼仪，使一度是世界舞台上重量级角色的巴西黯然失色。

圣保罗FAAP大学国际关系课程教授麦格诺达（Fernanda Magnotta）表示，「国家正在经历一段国际关系相对孤立且有重大声誉危机的时期」、「最近没什么人想和我们的领导人合照」。

她将这个现象归因于政府「决策圈集中在政府中最受意识形态驱动的派系周边：总统、他的儿子们和最亲近的顾问们」。

无论是否因亚马逊雨林的森林砍伐激增，还是与中国和阿拉伯世界的摩擦，波索纳洛2019年上任后很少以总统身分出访他国，与国际社会渐行渐远。

波索纳洛最近一次出格事件发生在18日，他藉着到伦敦参加英国女王伊莉莎白二世葬礼，举办一场几乎不加掩饰的竞选集会而招致批评。

与波索纳洛当局关系最密切国家如匈牙利、波兰、俄罗斯，都是在国际舞台上孤立无援的强硬保守派政府。尤其在俄罗斯入侵乌克兰后，巴西也选择不予以制裁。

圣保罗大学（USP）历史学家索亚瑞斯（Rodrigo Goyena Soares）表示，巴西的外交政策已不再被视为「促进经济联系的手段，而是成为国内政治利益建立极右联盟的手段」。

即使在邻近国家，侮辱左翼回归新浪潮的作法也已经让巴西失去影响力。例如2019年阿根廷总统大选由艾柏托．费南德兹（Alberto Fernandez）胜出，当时波索纳洛贬低这是阿根廷的「错误选择」。

© 2022 AFP