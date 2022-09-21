拜登提名亚美尼亚大使崔西 出任驻俄罗斯大使

（法新社华盛顿20日电） 美国总统拜登今天提名资深外交官崔西（Lynne Tracy）担任驻俄罗斯大使，接替已于月初卸任的大使苏利文（John Sullivan）。

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法新社报导，崔西曾是美国驻俄罗斯使节团的第二号人物，目前是驻亚美尼亚大使，她派任莫斯科的任命案需经联邦参议院通过。

崔西在乔治亚大学（University of Georgia）主修俄罗斯研究，并于1994年在俄亥俄州艾克朗大学（University of Akron）取得法律学位。

加入国务院后，崔西曾在东欧和中亚执行职务，包括乔治亚、吉尔吉斯、土库曼和哈萨克。

从2006年到2009年，她在巴基斯坦的白夏瓦（Peshawar）担任美国最高外交官，期间她曾在自己的公务车上遭到枪手袭击，所幸逃过一劫。

2014年至2017年，崔西担任驻莫斯科使节团副团长。

62岁的苏利文派驻莫斯科不到3年，于本月初离任；任期内他因为美俄针锋相对、相互驱逐使节而裁减使馆职员，接着俄罗斯于2月间入侵乌克兰，让他承受更大的压力。

苏利文目前已离开莫斯科；据美国政治新闻机构Politico报导，他在9月初突然离开，是为照顾罹患癌症的妻子。

苏利文的妻子罗德里格斯（Grace Rodriguez）是位律师，已在本月5日过世。（译者：纪锦玲）

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