清零政策削弱欧企信心 中国欧盟商会示警

（法新社北京21日电） 中国欧盟商会今天发布报告指出，中国「欠缺弹性」且「不一致」的COVID-19清零政策重挫欧洲企业在中国的营运。报告中警告，不要以为欧企续留中国是理所当然的事。

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中国欧盟商会（EU Chamber of Commerce in China）是最新一个外国商业团体发布报告，直指北京强硬的COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫措施正重创中国这个世界第二大经济体，让中国孤立于国际舞台。

中国是最后一个在确诊数飙升时，仍透过迅速封城封区、大规模筛检和长时间隔离来打击疫情的主要经济体。

尽管造成企业关门、全球供应链大乱，但中国国家主席习近平宣称，这样的防疫措施是「最经济的、效果最好的」，各级官员也尚未说明何时会放宽限制。

由1800多家企业组成的中国欧盟商会在立场文件中指出，清零政策及其「大规模不确定因素」，已对中国欧盟商会75%会员的营运造成「负面影响」。

中国欧盟商会说：「只要封城威胁存在一天，中国经商环境就将持续难以预测。」他们称习近平这项政策「欠缺弹性，施行办法不一致」，警告意识形态似「凌驾于经济之上」。

报告说，这样的情况促使近1/4的企业考虑将现有和计划中的投资移出中国，比例为10年来的新高。

报告指出，尽管中国有可观的成长潜力，「切勿以为欧洲企业的续留是理所当然的事」。

中国6月时将入境旅客强制隔离天数，从21天缩减为10天，但航班不足和票价过高仍对旅行构成重大障碍。

欧盟商会的报告指出，中国2020年以来几近全面性的关闭国界，已加速欧洲公民的「出走潮」，而选择留下的则比以往要更加孤立无援。

报告说，如果北京当局延续这样的政策，「经商环境会继续更加的有挑战性」。

中国欧盟商会主席伍德克（Joerg Wuttke）在报告前言写说，「全球大部分地区都已大抵恢复疫前『常态』，但中国依旧不愿敞开国门」。

他补充说，欧企「需要中国实现其莫大的经济潜力」。

中国各地防疫政策导致商家关门、供应链大乱后，中国经济第2季仅成长0.4%。分析师预料，中国将极难达到之前定下的今年全年经济成长5.5%目标。

© 2022 AFP