2060年全球3/4成人超重或肥胖 阻碍经济发展

（法新社纽约21日电） 一项今天发表的研究指出，2060年以前，不断攀升的肥胖率将对世界经济造成3.3%的国内生产毛额（GDP）损失，不仅会减缓低收入国家发展，更让人们难以过上健康生活。

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这篇经同侪审查的研究发表在「英国医学期刊全球健康」（BMJ Global Health），是首次对肥胖造成的经济影响进行各国预估。肥胖是导致其他非传染性疾病的主因，如癌症、糖尿病和心脏疾病。

这项研究也包括各国超重或肥胖人口的预测，身体质量指数（BMI）大于25的成人代表超重，大于30则属于肥胖。

研究主要作者纽金特（Rachel Nugent）在联合国大会（UN General Assembly）场边一场简报会告诉记者：「全球有接近2/3成人超重或肥胖，我们预测2060年前将增至3/4。」

目前情形共造成全球GDP约2.2%损失，预期资源匮乏国家影响增幅最大。

中国、美国及印度绝对是受肥胖影响最大的国家，预期中国将因此损失10兆美元（约新台币314兆元）、美国2.5兆美元（约新台币78兆元）、印度8500亿美元（约新台币27兆元）。

至于对GDP的影响，影响最严重的国家预计包括阿拉伯联合大公国，肥胖恐影响该国约11%GDP，对加勒比海国家千里达及托巴哥共和国GDP的影响也达10.2%。

这份报告分析直接损失及间接损失，直接损失主要由医疗费组成，间接损失包含过早死亡和生产力损失。过往研究仅聚焦在直接损失。

纽金特说，「较不明显的（间接）损失会拖累发展」，「如果我们没有经历这样的生产力降低与过早死亡，我们可以更快速发展和成长，加速改善人们的生计」。

世界卫生组织（WHO）营养健康与发展部门主席布兰卡（Francesco Branca）表示，确实有几种方法可以解决肥胖问题蔓延，并避免更糟的后果，像是运用政策调高造成肥胖的食物价格，如高脂肪、高糖分的饮料和食物等。

报告中也强调，过重和肥胖带来的经济损失「不能归因于个人行为」，而是社会和商业优先事项塑造环境的结果，因此解决问题的责任在于当权者。

© 2022 AFP