专家：俄动员可拖延战事但无法打赢战争

（法新社华盛顿21日电） 俄罗斯军队本月在乌克兰经历重大挫败后，总统蒲亭宣布局部动员以增兵。西方专家预测此举只能拖延战事，无法改变战场平衡，但警告不要轻视他最新的核子威胁。

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俄军9月初于乌克兰北部哈尔科夫地区遭乌克兰反攻击退，蒲亭今天上午在全国谈话宣布将徵召30万后备军人，人数多于今年2月入侵乌克兰时所动用的近20万兵力。

这项动员正逢莫斯科准备推动乌东、乌南俄占区公投并入俄国。

但分析家们表示，动员为蒲亭带来的政治风险不低，当下俄国国内反战者日增，俄国的军事动员结构过去10年间已然萎缩。

兰德公司（Rand Corp）专精动员程序与俄国国防的专家马斯柯特（Dara Massicot）说：「他们没有办好动员的能力，顶多是把人凑在一起，然后藉由老式训练、拙劣领导后，赶快把人往前线丢，装备肯定也比现役部队所用还差，因为俄军前方极其缺兵。」

华府非营利国防分析机构CNA的俄研所所长考夫曼（Michael Kofman）则认为，这有助巩固俄军前方战线，当地现面临西方武装后的乌军庞大压力。

考夫曼说：「如此可扩充俄国延续战事的能力，但应无法扭转整体战场趋势与结果。」

部分分析家觉得蒲亭的话似有改变俄罗斯既定核武使用政策之虞，关于核武政策是否适用于俄罗斯想兼并的乌克兰俄占区时，俄罗斯没有提供解释。

美国科学家联盟（Federation of American Scientists）的核武政策专家克里斯登森（Hans Kristensen）在推特写道：「威胁将在核武器声明政策（declaratory policy）范畴以外的地方动用核武，显示俄方在乌克兰战场失利，已把蒲亭逼到铤而走险。」

他说：「这听起来像是另一轮虚张声势的言论，但这显然是蒲亭迄今做出的最明确核武威胁。至关重要的是，北约不要上当，跟着发出将以核武报复的威胁，反而会着他的道助长他。」

© 2022 AFP