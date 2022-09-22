俄入侵重创乌克兰经济 损失已逾30兆元

（法新社法兰克福22日电） 乌克兰政府官员今天表示，俄罗斯入侵重创乌克兰经济，迄今已造成近1兆美元（约新台币31兆元）损失。

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乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）的首席经济顾问乌斯腾科（Oleg Ustenko）表示，以「直接和间接损失」计算，乌国已蒙受「近1兆美元」损失。

乌斯腾科在德国外交关系协会（German Council on Foreign Relations）于柏林主办的一场活动中指出，这个数字相当于2月俄乌战争爆发前乌国年度国内生产毛额（GDP）的5倍。

乌斯腾科3月时估计，俄军入侵的前2周里，乌克兰损失总计约为1000亿美元。

当时他强调，冲突造成的破坏和流离失所导致「公共财政面临重大问题」，未被战火摧毁的公司行号，许多「无法火力全开地运作，或是每天只能营运数小时」。

根据他的说法，尽管基辅政府大幅削减开支，自战争爆发以来，政府每月的赤字仍高达50亿欧元。基辅预计，到2023年，每月赤字将缩减到约35亿欧元。

乌国政府预估，今年经济成长将萎缩35%至40%。

乌斯腾科说，这样的表现堪称「1991年乌克兰独立以来，我国GDP最大幅度的缩减」。

针对这样的困境，盟邦纷纷伸出援手，世界银行（World Bank）、欧洲联盟（EU）和7大工业国集团（G7）也承诺提供巨额现金援助。（译者：施施/核稿：陈政一）

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