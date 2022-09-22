墨西哥再传强震 规模6.9已酿2死

（法新社墨西哥市22日电） 墨西哥太平洋沿岸米却肯州今天凌晨发生规模6.9强震，首都墨西哥市摇晃剧烈，民众仓皇冲到大街上避难，有些人还穿着睡衣、抱着小狗，目前至少已有2人不幸丧命。

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墨西哥米却肯州（Michoacan）9月19日才发生规模7.7强震，今天强震的2名死者都住在墨西哥市（Mexico City）。

墨西哥国家地震研究所（National Seismological Service）指出，这起规模6.9强震，震央在太平洋沿岸地区，也就是米却肯州科阿尔克曼市（Coalcoman）以南84公里处。

不过，美国地质调查所（USGS）侦测的规模为6.8。

另外，墨西哥国家地震研究所的数据显示，这起地震震源深度为12公里；美国地质调查所估计是24公里，震央距离墨西哥市大约410公里。

根据墨西哥国家地震研究所的资料，9月19日发生规模7.7强震后，墨西哥传出超过1200次余震，今天规模6.9强震，是当中威力最强的一次余震。

19日的强震造成墨西哥西部地区2人死亡、数千栋建筑受损，当时400公里外的墨西哥市民众惊慌失措。

最新的这起强震，发生在当地时间22日凌晨1时（格林威治标准时间6时）过后不久，同样触发墨西哥市的地震警报，建筑物也摇晃剧烈。

地震警报响起后，许多民众仓皇逃出家门，有些人还穿着睡衣、抱着小狗一起逃难。

墨西哥总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）在社群媒体推特（Twitter）发文写道：「墨西哥发生规模6.9余震，震央在科阿尔克曼市。很不幸地，墨西哥市有2位民众丧生。」

他还说，墨西哥西部的米却肯州（Michoacan）、柯利马州（Colima）、哈里斯科州（Jalisco），未传出有人遇难。（译者：张欣瑜/核稿：陈彦钧）

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