川普灌水资产牟利 遭纽约州检察长起诉

（法新社纽约21日电） 美国前总统川普、其家族企业和他的3名成年子女今天遭纽约州检察长起诉，因为他们在长达10年间对银行和保险公司说谎，为川普的资产数字灌水。

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法新社报导，纽约州检察长詹乐霞（Letitia James）表示，川普在孩子以及川普集团（Trump Organization）其他人的帮助下，提供虚假的净资产报表与虚假的资产估值，「以获取和偿还贷款、取得保险给付并缴纳较低的税款」。

「简言之，他为了牟取巨额利益而说谎。」

这项全面调查是对川普的众多刑事、民事和国会调查之一。川普正放眼在2024年再次逐鹿白宫。

川普拿出惯用的辩护词，称这起诉讼是针对他的「另一场猎巫」，发言人则谴责这是民主党人针对这位共和党商人的政治动作。

詹乐霞办公室要求川普缴纳至少2.5亿美元（约新台币79.5亿元）罚款──她说这笔钱是他从欺诈中赚取──并禁止川普的家人在纽约州经营企业。

她还强烈主张川普和川普集团5年内不得在纽约州购买商业不动产。

詹乐霞在声明中说：「他所谓的净资产的基础，根植于令人难以置信的诈欺和非法行为。」

詹乐霞表示，她的办公室没有权限提出刑事控诉，正在根据这3年的调查，向司法部和国税局（Internal Revenue Service）提出刑事转介。

© 2022 AFP