约230头领航鲸搁浅澳洲海滩 仅35头幸存

（法新社澳洲荷巴特22日电） 澳洲救援人员今天表示，在塔斯马尼亚西岸搁浅的领航鲸约200头已经死亡。

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塔斯马尼亚州野生动物单位表示，搁浅的230头领航鲸中仅35头还活着。野生动物救援单位表示，抢救幸存领航鲸的任务艰钜。

从空中拍摄的画面可以看到，许许多多黑色发亮的领航鲸搁浅在一片绵长的海滩上。

当地民众替部分的领航鲸盖上毯子，用桶子为它们浇上海水，协助它们维生，等待进一步救援。

塔斯马尼亚野生动物任务经理克拉克（Brendon Clark）说：「海滩上约有35头幸存，今早的主要目标是救援并将他们放回海中。」

救援人员通常是利用挽具让鲸鱼漂浮起来进入深水里，不过，官员表示，这次也会测试新方法，使用水产养殖公司的机具协助。然后由船舶带到更深的水域中，避免再度搁浅。

2年前附近的麦夸利港（Macquarie Harbour）发生澳洲有史以来最大规模鲸群搁浅事件，当时有近500头领航鲸搁浅。

在那次鲸群集体搁浅中，尽管许多志工在塔斯马尼亚冰冷的海水中全力救援，还是有300多头领航鲸死亡。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2022 AFP