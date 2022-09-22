美国选举改革跨出一步 避免国会山庄暴动重演

（法新社华盛顿21日电） 为避免有人循前美国总统川普2020年大选老路，试图利用一条有135年历史、措辞含糊的法律来推翻选举结果，美国国会议员今天表决支持对这条法律进行有限度改革。

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再过不到50天美国就将举行期中选举，决定由哪一个政党主导国会。由于有爆量的议员候选人拒认川普在2020年总统大选吞败，掀起美国民主制度健全性的隐忧。

民主党籍的拜登赢得2020年11月的总统大选后，川普阵营利用1887年「选举人票统计法」（Electoral Count Act）条文的模糊性，试图要求时任副总统的彭斯（Mike Pence）于隔年1月6日例行于选后举行的国会联席会议上，阻挡认证各州选举人票的计票结果。

当天，川普支持者打断联席会议的认证程序，冲进国会大厦威胁彭斯和国会议员的性命。他们附和川普的说词，主张选举存有大规模舞弊，要求主持联席会议的彭斯停止认证拜登胜选。

而新「总统选举改革法案」（Presidential Election Reform Act）则补强了老旧「选举人票统计法」的遣词用字，阐明副总统在1月6日国会联席会议上的角色，并针对反对各州选举结果所需的议员人数设定门槛。

联邦众议院今天是以229对203票通过众院版法案，当中有9位共和党人跑票、民主党人全数投赞成票。跑票的9名共和党人明年都不会再回锅当国会议员。

法案阐明，副总统在认证选举人票的国会联席会议上仅担任象徵性角色，无权改变选举结果。此外，鉴于川普盟友上次大选过后，曾试图在拜登胜选的摇摆州筹组挺川的非法替代选举人团队，今天的法案同时规定，每一州仅能派一组获认证的选举人团与会。

2021年1月6日国会山庄暴动事件造成许多员警受伤，并且酿成5人丧生。

法案共同起草人、共和党的丽兹．钱尼（Liz Cheney）说：「这项法案将避免国会以非法手段自行选出总统。」丽兹．钱尼是前副总统钱尼（Dick Cheney）的长女，是去年国会山庄暴动期间和过后对川普发动调查行动的大将。

众院版法案即将与更狭隘的参院版合并，但众院版看来不太可能在谈判中取得上风。参院版似已获得共和党人的支持，足以送交拜登签署成法。

然而，无论哪一版，都没有「自由投票法案」（Freedom to Vote Act）和及「约翰．路易斯投票权促进法案」（John Lewis Voting Rights Advancement Act）来得全面。「自由投票法案」以及「约翰．路易斯投票权促进法案」遭共和党人阻拦，参院闯关失败。

进步派民主党人说，「自由投票法案」以及「约翰．路易斯投票权促进法案」意在回应共和党人在其主政各州祭出的投票限制，而新推的法案只是这两个法案的劣质替代品。

© 2022 AFP