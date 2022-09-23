亚洲沿海城市下沉 恐影响数千万人

（法新社新德里23日电） 一项新的研究指出，南亚和东南亚的沿海大城市，下沉速度要比世界其他地方更快，使数以千万计的人更容易受到海平面上升的影响。

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根据新加坡南洋理工大学（Nanyang Technological University）上周发表在「自然永续」（Nature Sustainability）期刊上的一项研究，快速的城市化使这些城市大量抽取地下水，以因应不断成长人口的需求。

研究指出：「这使得经历当地土地快速下沉的城市所面临沿海灾害的风险，比那些已因气候导致海平面上升的城市所面临的风险更大。」

越南人口最多的城市和主要商业中心胡志明市（Ho Chi Minh City），每年平均下沉16.2公厘，在这项对全球48座大型沿海城市卫星资料研究调查中名列前茅。

排名第二的是孟加拉南部港口城市吉大港（Chittagong），吉大港与印度西部城市阿默达巴德（Ahmedabad）、印尼首都雅加达和缅甸商业中心仰光在高峰年间皆下沉20多公厘。

研究称：「这些快速下沉的沿海城市许多正快速扩张成为巨型城市（megacity），这些地方…抽取地下水以及承受密集的建筑结构，导致土地下沉。」

下沉的城市本身并非气候变迁的结果，但研究人员说，他们的研究能更深入了解下沉现象如何「加剧气候所导致平均海平面上升的影响」。

根据联合国「政府间气候变迁问题小组」（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）的资料，到2050年，将有十多亿人生活在沿海城市，面临海平面上升的风险。

IPCC称，就算温室气体排放量大幅减少，到本世纪末，全球海平面仍可能上升至多60公分。

© 2022 AFP