布林肯在联合国安理会 要求俄罗斯对侵乌负责

（法新社纽约联合国总部22日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天要求俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）在联合国安理会会议上对入侵乌克兰负责。

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世界各国领导人今天在联合国呼吁俄罗斯对侵犯乌克兰人权的行为负责，俄国外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）则为俄乌冲突辩护，并指控乌克兰犯下暴行。

联合国安全理事会（UN Security Council）针对在乌克兰发生的暴行召开会议，拉夫罗夫在会议上指控乌克兰对俄国安全构成威胁，并「公然践踏」俄罗斯人和乌克兰俄语族群的权利。

拉夫罗夫说：「我可以保证，我们永远不会接受这一点。我今天所说的一切，纯粹证实进行特别军事行动的决定是不可避免的。」他在会议厅发言完毕后随即离场。

他说，向乌克兰提供武器和军事训练的国家是这场冲突的当事方，并补充说「西方集体故意煽动这场冲突，仍未受到惩罚」。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）承诺，美国将继续支持乌克兰自卫。他告诉安理会：「我们聚集在此维护的国际秩序正在我们眼前被撕碎，我们不能让俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）逃避责任。」

© 2022 AFP