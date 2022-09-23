艾米尼之死掀抗议怒火 伊朗总统允诺调查

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（法新社纽约22日电）伊朗女子艾米尼因未戴好头巾遭警察逮捕，昏迷3天后丧命，事件在伊朗各地引发动荡，至少17人死亡。伊朗总统莱希今天表示须展开调查，但指责西方关切此事「虚伪、双重标准」。

莱希（Ebrahim Raisi）在纽约参加联合国大会期间举行记者会，重申伊朗验尸官的结论，强调艾米尼（Mahsa Amini）没有被殴打。抗议群众不接受这一调查结果。

「但我不想急于下结论。」莱希说：「如果任何一方有责任，这当然必须调查。我在第一时间就联系了死者家人，并亲自向他们保证，我们将继续坚定地调查这起事件。」

抗议群众表示，22岁的艾米妮因道德警察严格执行伊朗对妇女的着装规定，于拘留期间丧命。许多抗议人士为女性。

华府于莱希记者会前数小时宣布制裁伊朗道德警察。对此，莱希指责西方国家「双重标准」，点出发生在美国的警察杀人案，并拿出英国妇女死亡统计数据。

莱希说：「欧洲、北美、美国，整个西方都曾发生过命丧执法人员或其他政府代理人的事，为何不为那些人提出一模一样的要求？」他接着说：「那些遭受不正当殴打的人，为什么没有持续追踪调查？」

莱希并未回应有关伊朗封锁网路的提问，仅强调接受和平抗议。自艾米尼上周去世以来，伊朗至少有17人在后续的动荡中遭当局镇压而丧命。

莱希说：「抗议是正常而且完全在预料之中的，但我们必须分辨示威者和蓄意破坏之间的差异。」

© 2022 AFP