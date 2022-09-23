英拟将驻以使馆迁至耶路撒冷 巴勒斯坦大表不满

（法新社巴勒斯坦自治区雷马拉22日电） 针对英国想把驻以色列大使馆从特拉维夫（Tel Aviv）迁到耶路撒冷（Jerusalem）一事，巴勒斯坦今天表示，相关的一切举动，都将「公然违反国际法」。

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在纽约参加联合国大会（UN General Assembly）的英国首相特拉斯（Liz Truss）昨天告诉以色列总理拉皮德（Yair Lapid）关于「她对目前英国驻以使馆所在地的检讨」。

此前，美国在总统川普任内做出争议决定，即把美国驻以色列大使馆迁至耶路撒冷，导致2018年5月以色列维安部队和巴勒斯坦抗议人士间加剧流血冲突。

拉皮德与特拉斯会谈后推文，感谢对方考虑迁馆的作法，但激起巴勒斯坦人坚决反弹。

巴勒斯坦驻英国大使推文：「非常不幸地，特拉斯在她首度于联合国亮相之际，承诺对英国驻以色列大使馆的位置进行『检讨』，此举恐违反国际法。」

巴勒斯坦驻英国大使扎马洛特（Husam Zomlot）用英文写道：「任何使馆的搬迁之举都是公然违反国际法，并违背英国的历史责任。」

「这会破坏『两国方案』（two-state solution），并激化在耶路撒冷和其他被侵占领土、英国和全世界社群间，本就已动荡的局势。这样的承诺不道德、非法，且不负责任。」

耶路撒冷同属犹太教与伊斯兰教的圣地。

巴勒斯坦声称，遭以色列兼并的耶路撒冷城东需做为他们日后建国的首都，这点含在「两国方案」内。

美国总统拜登重拾华府长期以来支持两国方案立场，但并未推翻川普承认「耶路撒冷是以色列首都」此一具争议性的决定。

© 2022 AFP