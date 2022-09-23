CNN资深女记者拒绝戴头巾 专访伊朗总统告吹

（法新社纽约22日电） 伊朗群众正因女性戴头巾的问题在全国示威。效力美国媒体、有伊朗血统的资深记者艾曼普（Christiane Amanpour）今天说，伊朗总统莱希坚持要她戴头巾才肯受访，专访因此告吹。

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艾曼普是美国有线电视新闻网（CNN）的首席国际主播，在美国公共电视网（PBS）也有节目。她说，她昨天本已准备好在联合国大会场边专访莱希（Ebrahim Raisi），但一名总统幕僚坚持要她戴头巾。

艾曼普出生于英国，父亲是伊朗人。她在推特（Twitter）写道：「我礼貌地拒绝了。我们人在纽约，没有法律或传统规定要戴头巾。」

「我提到，过去没有伊朗总统在我于伊朗以外地点访问他们的时候提出这种要求。我说，我不能答应这种从未有过且突如其来的条件。」

艾曼普随文附上一张照片。照片中，没戴头巾的她坐在一张本应留给莱希的空椅子对面。

艾曼普说，莱希的幕僚是一名强硬的伊斯兰教士，他基于「伊朗国内情势」，坚持要她戴上头巾。

伊朗22岁女子艾米尼（Mahsa Amini）本月13日因头巾问题遭德黑兰「宗教警察」逮捕，昏迷3天后死亡，引发各地近一周来示威不断，有人看到女性在抗议活动中烧毁头巾。

一个非政府组织表示，至少31名平民在当局镇压示威的过程中丧命。

© 2022 AFP