伊久姆乱葬岗挖出447具遗体 乌克兰称似曾受酷刑

（法新社基辅23日电） 乌克兰从俄罗斯军队手中夺回伊久姆（Izyum）后，乌东哈尔科夫（Kharkiv）地区官员今天表示，他们发现在伊久姆附近有一座埋了447具遗体的大型乱葬岗，且其中30人疑似在生前曾遭受酷刑。

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哈尔科夫地方检察官们在社群媒体上说：「在伊久姆的大型乱葬岗，所有遗体的挖掘工作都已完成。」

他们在脸书（Facebook）发布声明说，「我们在9月16日到23日之间，从那里挖出447具遗体」，其中有425名平民，包括5名儿童，另有22名乌克兰军人。

他们表示，将采取一切必要措施，「以确定死亡当下的情况，并严惩俄罗斯军方」。

今天稍早，哈尔科夫州长西涅古波夫（Oleg Synegubov）通报，有436具遗体被挖掘出来。

他在社群媒体发布的声明中说：「大多数人身上都有暴力致死的痕迹，30人有遭受酷刑的迹象。有些遗体脖子上绕着绳索、双手被绑、四肢骨折，还有枪伤。」

乌克兰本月夺回伊久姆和乌东其他城镇，截断了俄方补给线，并发现数百座坟墓，其中一些埋有不只一具遗体，因此对俄罗斯暴行提出更多控诉。

西涅古波夫补充说：「有几名男子的生殖器被切除。这些事证说明了入侵者对伊久姆居民的可怕折磨。」

俄国克里姆林宫（Kremlin）否认俄军应为乌东大批人民遭杀害一事负责，并指责乌克兰捏造了在收复失土上发现乱葬岗的故事。

© 2022 AFP