飞越杜鹃窝奥斯卡影后露易丝佛莱彻逝世 享寿88岁

（法新社洛杉矶23日报导）美国媒体今天报导，曾与杰克尼克逊（Jack Nicholson）主演电影「飞越杜鹃窝」而获1976年奥斯卡金像奖最佳女主角的女星露易丝佛莱彻（Louise Fletcher）逝世，享寿88岁。

广告 继续浏览后续

露易丝佛莱彻在「飞越杜鹃窝」（One Flew Over the Cuckoo's Nest）当中饰演冷酷的精神病院护士长拉契特（Ratched）一角，精湛表演让她夺下奥斯卡影后。

美国娱乐周刊「综艺」（Variety）和娱乐新闻网站Deadline引述代理人说法表示，露易丝佛莱彻在法国南部的家中过世，留下2名儿子。

露易丝佛莱彻从影资历横跨60多年，曾出演多部电视剧。

她曾在科幻影集「星舰迷航记：银河前哨」（Star Trek: Deep Space Nine）担纲固定角色，并曾以影集「小城风云」（Picket Fences）及「天国的女儿」（Joan of Arcadia）中客串演出，分别于1996年和2004年获得艾美奖（Emmy Award）提名。

露易丝佛莱彻于1934年出生于阿拉巴马州伯明罕（Birmingham），双亲是听障人士。她当年获得奥斯卡奖时，曾以手语感谢父母给予她的支持。

她以手语比出：「我想要感谢你们教导我要有梦想。现在你们看到，我的梦想成真了。」现场陷入短暂静默，接着爆出热烈掌声。

根据影视资料库网站IMDb，露易丝佛莱彻生前最后作品，是2017年在Netflix影集「正妹CEO」（Girlboss）客串演出2集。

© 2022 AFP