黎巴嫩移民船叙利亚外海沈没 丧生人数增至86

（法新社大马士革24日电） 叙利亚国营媒体今天报导，一艘载运黎巴嫩移民的船舶在叙国外海沈没至今，已有86具遗体寻获。这是地中海东部水域近来人命丧失最惨重的船难之一。

广告 继续浏览后续

联合国难民事务高级专员格兰迪（Filippo Grandi）形容，这是一起「令人痛心的悲剧」。

自这艘船舶22日沈没以来，搜救行动持续进行，至今还有若干移民下落不明。

官方叙利亚新闻社（SANA）报导，港口单位主管官员克布拉斯里（Samer Kbrasli）今天表示，船难「丧生人数已增加到86名」。原先数字是73人。

联合国方面指出，获救者至少有20人正在叙利亚医院救治，其中有些人情况严重。

黎巴嫩已收容100万名以上叙利亚内战难民。自2019年以来，黎国陷入了世界银行称为现代最严重的财政危机之一。如今黎巴嫩已成为人口非法外移的跳板。 在叙利亚托土斯港（Tartus）外海沈没的上述小船载有多达150人，托土斯位于黎巴嫩的黎波里（Tripoli）以北约50公里处，遭遇船难的移民就是在的黎波里启程。

联合国救济工作署（UNRWA）署长拉扎里尼（Philippe Lazzarini）发表声明说：「没有人会轻易登上这些死亡之船，大家冒着生命危险做出这种决定是为了追求尊严。」

自黎巴嫩驶出的移民船多半会前往欧盟会员国赛普勒斯，当地位于黎巴嫩以西大约175公里处。

© 2022 AFP