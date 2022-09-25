以色列部队西岸占领区巡逻 击毙1名巴勒斯坦武装分子

（法新社巴勒斯坦自治区那不鲁斯市25日电） 巴勒斯坦消息人士表示，以色列军队今天在西岸占领区击毙1名巴勒斯坦武装分子。以军表示，士兵在例行巡逻时对1名「武装嫌犯」开枪。

广告 继续浏览后续

以军表示，士兵在西岸北边的那不鲁斯（Nablus）附近，对驾驶一辆汽车和机车的武装嫌犯开枪。

巴勒斯坦卫生部表示，这名被杀害的男子名为康尼（Saed al-Koni）。

那不鲁斯近来兴起一个松散的战士联盟称为「狮穴」（The Lions Den），这个团体宣称康尼是他们的成员。

今年8月遭以军杀害而成为社群媒体上民间英雄的少年拿布希（Ibrahim al-Nabulsi）也是「狮穴」的成员，拿布希的吊坠现在那不鲁斯老城区市集上出售。

康尼遇害是那不鲁斯地区这2天以来的第2起死亡事件。

昨天1名巴勒斯坦驾驶遭以色列军队击毙，以军称这名驾驶「试图冲撞攻击」；但是，巴勒斯坦表示，这是1起交通事故。

以军表示，军警在那不鲁斯外围巡逻的时候，汽车驾驶「企图冲撞他们」，他们于是朝他开火。

巴勒斯坦外交部则表示，36岁的阿瓦德（Muhammad Ali Hussein Awad）是一名「手无寸铁」的巴勒斯坦人，不具威胁性。

「以色列警察蓄意射杀阿瓦德，目的是置他于死地，只因他的车和警方车辆在交通事故中相撞。」

以色列军方在认定受到威胁时，经常使用致命武器，已招致外界批评。

以色列重要的犹太人新年（Rosh Hashana）假期今天傍晚展开，在这项重要节庆的前夕，以色列当局高度警戒。

以色列自3月以来，对西岸北边发动数百次突袭行动，包括了那不鲁斯和哲宁（Jenin），锁定那些涉及致命攻击以色列民众的个人。

这些突袭行动引发了冲突，造成数十名巴勒斯坦人丧命，其中包括战士。

© 2022 AFP