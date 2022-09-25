巴基斯坦洪患 气候人士为何要富国「赔偿」？

（法新社纽约25日电） 巴基斯坦今年的洪灾促使环保人士加强要求制造污染的富国补偿开发中国家，因富裕国家大量使用化石燃料来发展经济，穷国却承受了气候危机造成的毁灭性冲击。

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目前各界偏好使用「损失与损害」（loss and damage）偿付一词来形容这项概念，但一些倡议人士希望将这项议题进一步塑造成「气候赔偿」（climate reparations）。

环团除了使用更强硬的用语，也要求取消穷国债务。这些国家花费大笔预算来偿还外债，而不是把钱用于加强自身韧性，来因应环境快速变迁。

曾为巴基斯坦进行气候协商的比利时气候行动人士甘尼（Meera Ghani）告诉法新社：「历史上不只有工业革命导致排放和碳污染增加的先例，还有殖民主义历史，以及撷取资源、财富、劳力的历史。气候危机是连锁压迫体系的一种表现形式、是一种殖民主义形式。」

这种想法可回溯至数十年前，起初推动者是易受海平面上升影响的小型岛国，但巴基斯坦今夏因空前雨季降雨酿成灾难性洪患，为此想法再添动力。

巴国洪灾造成近1600人死亡、数以百万计的人流离失所，经济拮据的巴基斯坦政府预估损失金额约300亿美元（约新台币9542亿元）。

倡议者指出，南方世界（Global South）最易承受灾变的国家，最不用为气候变迁负责，例如巴基斯坦排放的温室气体占全球不到1%，而20国集团（G20）排放量却占了全球8成。

国际上目前因应气候变迁的方式为「减缓」（mitigation）与「调适」（adaption），前者系指减少温室气体，后者则是改变体制和改善基础建设，来因应积重难返的气候变迁。

提倡「损失与损害」偿付的人，不只要求提供调适用的融资，也要求补偿各国无法承担的多重气候冲击。然而当前就算是比较温和的调适融资目标也欲振乏力。

先进经济体曾经同意要在2020年前，提供低开发国家1000亿美元。这份承诺食言了，而且已调度的资金大多是以贷款形式而来。

美国印第安纳州圣母大学（University of Notre Dame）环境与和平研究助理教授哈雅特（Maira Hayat）说：「我们的出发点是，北方世界（Global North）须为地球今日的状态负起大部分责任。」

「制造很少温室气体的国家为何应该向他们开口求援？而且主要形式还是附带繁重还款条件的贷款？」

「如果这种说法让某些人不开心，下一步应该去研究可能原因━他们是质疑历史吗？抑或是接受某些历史过往，会对现在造成影响？」

然而伦敦国王学院（King's College London）批判地理学教授穆斯塔法（Daanish Mustafa）认为，这种说法「除了修辞上占上风，没什么作用」。

穆斯塔法常将世界当前的困境归咎于北方世界，但他也说，巴基斯坦领导阶层的行动及其选择的政策，加剧了这场洪水和其他灾难，要推动宽恕他们的说法，他抱持谨慎态度。

世界气候归因组织（World Weather Attribution）的气候科学家也发现，气候变迁可能导致了巴基斯坦洪水，但「人类聚落、基础建设（民宅、建筑物、桥梁）、农地太接近泛滥平原」和其他在地因素，也促成了毁灭性冲击。

穆斯塔法说，巴基斯坦本国排放量在全球占比虽低，仍旧快速增加，且好处流向少数菁英，巴国应该追寻低碳的替代发展道路，而非「模仿西方」并使自身受害。

© 2022 AFP