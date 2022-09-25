澳洲海岛原住民受气候变迁冲击 UN裁决应补偿

（法新社日内瓦25日电） 联合国人权事务委员会（UN Human Rights Committee）裁决，澳洲未适当保护岛屿原住民不受气候变迁影响，侵犯他们的权利，下令坎培拉政府补偿。

广告 继续浏览后续

托勒斯海峡岛民（Torres Islanders）数年前投诉，称澳洲未采取行动因应气候变迁，如升级岛上防波堤、减少排放温室气体等。联合国人权事务委员会日前做出有利他们的开创性决定。

委员会在23日公布的决定中表示：「澳洲未适当保护托勒斯海峡岛屿原住民对抗气候变迁的负面冲击，侵犯了他们享有自身文化，以及私人生活、家庭、住家不受随意干预的权利。」

投诉者是8名澳洲国民和他们的6个小孩，全为澳洲托勒斯海峡4个低洼小岛的原住民。他们在2019年投诉时主张，天气变化模式已直接伤害他们的生计、文化和传统生活方式；严重洪水摧毁家族墓地，导致岛上人类遗骸四散。

他们也主张，气候变迁带来豪雨和风暴，危害土地和树木，使得传统渔捞和农务可获得的食物减少。

申诉人当年表示：「海水进逼已危害住家、毁损坟地和文化上的圣地。许多岛民担心，若不紧急行动，自己的岛屿可能在有生之年消失。」

联合国人权事务委员会内18名独立专家负责监督「公民与政治权利国际公约」（International Covenant on Civil and Political Rights）执行。委员会认定在本案中，澳洲违反公约两项条款，并呼吁澳洲「完善赔偿公约权利受侵犯的个人」。

联合国人权事务委员会的意见和建议不具约束力，但对声誉的影响举足轻重。

© 2022 AFP