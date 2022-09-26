上兆元崩盘凶手 Terra币创办人遭国际刑警组织通缉

（法新社首尔26日电） 韩国检方今天透露，国际刑警组织已对加密货币Terra的韩籍创办人权渡衡发布红色通缉令。他因公司涉嫌诈欺造成400亿美元（约新台币1兆2700亿元）投资人损失，而遭到通缉。

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韩国一法院本月稍早对31岁的权渡衡（Kwon Do-hyung，又称渡权，Do Kwon）发布通缉令。他在旗下产品5月崩盘前，已从韩国飞往新加坡。但在新加坡警方表示权渡衡不在境内后，他的下落更加成谜。

韩国检方先前已要求国际刑警组织（Interpol）对权渡衡发布红色通缉令，并要求韩国外交部撤销他的护照，因为他「正在逃亡」。

首尔南区地方检察署的一名官员告诉法新社：「国际刑警组织已对权渡衡发布通缉令。」此外未提供更多细节。

权渡衡则在社群媒体推特（Twitter）上表示自己并未逃亡，但他也没有说明身在何方。

权渡衡的公司主要发行稳定币TerraUSD（UST）与姊妹币Luna，两者价格在5月崩盘至接近零，冲击到更广泛的加密货币市场。业界数据暗示，全球加密货币市场因此亏损高达5000多亿美元（约新台币15兆9000亿元）。

稳定币具有价格相对固定的特性，通常与现实世界的一种大宗商品或货币的价格挂钩。然而UST却是利用程式演算法，让价格维持在1美元左右。

当UST与Luna币跌入死亡漩涡时，许多投资人因此失去毕生积蓄。韩国当局已对这起崩盘事件展开多起刑事调查。

韩国检方也已对另5名与这两种加密货币有关联的人士发布通缉令，但身分保密。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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