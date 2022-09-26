加拿大清查风灾损失 古巴和佛州准备应对飓风

（法新社蒙特娄26日电） 加拿大东部部分地区清查强烈风暴菲奥娜带来的「巨大破坏」之际，加勒比海地区与美国佛罗里达州正全面戒备，以应对另一个直扑而来、不断增强的飓风伊恩。

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法新社报导，加拿大当局证实，24日稍早，强度从飓风减弱为后热带气旋的菲奥娜（Post-Tropical Cyclone Fiona）席卷加拿大东部的诺瓦斯科细亚省（Nova Scotia）和纽芬兰省（Newfoundland），造成2人丧生。

此前，菲奥娜以飓风之姿重创加勒比海岛国，造成至少8人死亡。

加国爱德华王子岛省（Prince Edward Island）官员证实当地有一人死亡。纽芬兰省发现1名73岁女性的遗体，据信遗体是从她的自宅中被冲出。

菲奥娜带着风速每小时130公里的强风抵达加国东部，带来暴雨和高达12公尺的海浪。

诺瓦斯科细亚省省长修斯顿（Tim Houston）告诉记者，「破坏非常巨大，风暴强度令人难以置信。」

在纽芬兰省西南端小镇巴斯克港（Channel-Port aux Basques），至少有20户住宅被风暴引发的暴潮卷入海中。

风暴来袭前，已紧急撤离约200名居民，如今居民正清点损失。巴斯克港镇长巴顿（Brian Button）表示，「有些人失去了一切，我是说，他们真的一无所有了。」

他在脸书上发布直播影片称，「你们必须给我们一点时间（清点损失）…不幸的是，这需要数天或数周，在某些情况下，甚至可能需要数个月。」

据多名官员说法，在风暴吹倒树木、掀翻建筑物屋顶并损坏电线后，昨天仍有5个省份的超过30万居民无电可用。数百名公用事业员工正努力抢修。

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）在推特发文宣布，他已再度与政府紧急因应小组会商，以确保「有充分资源帮助受风暴影响的人们」。

另一方面，加勒比海部分地区以及美国佛州正准备迎来飓风。美国国家飓风中心（NHC）今天表示，热带风暴伊恩（Tropical storm Ian）已增强为一级飓风，并朝古巴西部逼近，预料伊恩的威力将迅速增强。

佛州州长迪尚特（Ron DeSantis）24日宣布该州进入紧急状态，以在风暴侵袭前提拨经费和提供应急服务。

© 2022 AFP