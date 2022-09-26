德总理出访波湾找能源 阿联同意供天然气柴油

（法新社阿布达比25日电） 阿拉伯联合大公国今天同意对德国供应天然气与柴油，作为「能源安全」协议的一环，以取代俄罗斯能源供应来源。

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阿联国家通讯社WAM报导，德国总理萧兹（Olaf Scholz）出席这场签约仪式，会中阿联工业部长阿迈德（Sultan Ahmed Al Jaber）称这是「具有里程碑意义的新协议…加强阿联与德国之间迅速发展的能源伙伴关系」。

萧兹出访波斯湾，往阿联、沙乌地阿拉伯和卡达找寻新的能源供应来源，他在阿联签署了这项协议。 萧兹与阿联元首穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan）见面。穆罕默德在社群媒体推特（Twitter）表示，他们讨论了「能源安全、减排和气候行动等领域的合作」。

据报导，阿布达比国家石油公司（ADNOC）本月已完成将首批柴油直接交付德国，并且「2023年每个月将供应多达25万吨柴油」。 德国电力和天然气业者莱茵集团（RWE）则在一项声明中表示，首批13万7000立方公尺的液化天然气，将于12月运送到汉堡附近的布伦斯比特尔（Brunsbuettel）新漂浮式液化天然气进口码头。

根据WAM报导，阿布达比国家石油公司将在2023年供应更多液化天然气给德国。（译者：纪锦玲）

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