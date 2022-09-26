艾米尼示威延烧 伊朗北部当局称已逮捕450人

（法新社德黑兰26日电） 伊朗库德族女子艾米尼日前遭「宗教警察」羁押后丧命，引发大规模抗议。伊朗官媒今天报导，在延续10天的示威活动中，北部马赞德兰省地方当局已逮捕450人。

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法新社报导，自9月16日艾米尼（Mahsa Amini）身亡消息曝光并引发首次示威以来，已有数百名示威者、改革派人士和媒体记者在全国抗议活动中被捕。

据报导，22岁的艾米尼因违反戴头巾和穿着得体的规定，13日在伊朗首都德黑兰（Tehran）被捕后陷入昏迷，3天后丧命。此事引起公众对伊朗女权的关注。

伊朗通讯社（IRNA）援引马赞德兰（Mazandaran）检察长卡里米（Mohammad Karimi）的说法报导，「在过去数天的纷扰中，450名暴徒在马赞德兰被捕」。

他还说，这些暴徒「攻击马赞德兰数个地区的政府大楼，并破坏公共财产」。 同样位于伊朗北部的基兰省（Guilan）当局24日公布逮捕739人，其中包括60名女性。

据官方统计，连日来的示威冲突已至少造成41人死亡，其中大部分是抗议者，但也有安全部队成员。人权组织称实际死亡人数更高。

塔斯尼姆通讯社（Tasnim News Agency）26日发布的照片显示，民众在德黑兰以南约150公里的什叶派圣城科姆（Qom）发动抗议。安全部队已发布「主要煽动者」的照片，并要求居民「确认他们的身份后通报当局」。

© 2022 AFP