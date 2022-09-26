蒲亭盟友承认 2014年成立佣兵组织瓦格那集团

（法新社莫斯科26日电） 有「蒲亭御厨」称号的俄罗斯商人普里格津（Yevgeny Prigozhin）今天公开表示，他2014年成立了俄罗斯佣兵组织「瓦格那集团」，而且集团在拉丁美洲和非洲都有部属佣兵。

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普里格津透过公司发表声明，他在2014年为了派遣战士到乌克兰顿巴斯（Donbass）地区而成立「瓦格那集团」（Wagner Group）。

声明写道：「从那时候开始，也就是2014年的5月1日，一群爱国者诞生了，随后起名为『瓦格那营级战术群』（BTG Wagner）」。

普里格津和克林姆林宫有餐食合约，被外界称作「蒲亭御厨」。他之前曾否认和瓦格那集团之间的关系。

他在声明中说：「这些人是英雄，他们保卫了叙利亚人民、其他阿拉伯国家人民，以及贫苦的非洲和拉丁美洲人，他们已经成为我们祖国的支柱。」

61岁的普里格津受到欧盟和美国制裁。

多年来，外界都怀疑瓦格那集团，在俄国政府实现对外野心上扮演要角，而克林姆林宫一直否认与集团有任何关连。

俄罗斯独立报「新报」（Novaya Gazeta）2018年报导，几名操着俄语的男子被拍摄到在叙利亚杀害和肢解1名被押者，那些男子就是瓦格那佣兵。

© 2022 AFP