蕾哈娜2023年将登上超级杯中场秀舞台

（法新社华盛顿25日电） Apple Music今天宣布美国流行乐天后蕾哈娜（Rihanna）将于明年2月重返舞台，登上每年都吸引大量观众收看的美国年度运动盛事超级杯美式足球赛中场秀。

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超级杯（Super Bowl）主要赞助商Apple Music在推特发布蕾哈娜单手持橄榄球的照片，并附文表示：「蕾哈娜将于2023年2月12日登上由Apple Music首度主办的超级杯中场秀舞台。」

现年34岁的蕾哈娜和职业美式足球联盟（NFL）也转发同一张照片。

出生于巴贝多、本名为罗宾．蕾哈娜．范提（Robyn Rihanna Fenty）的蕾哈娜，暂时放下音乐事业，近年来专注于她的美妆品牌Fenty Beauty。

2022年超级杯中场秀请到嘻哈传奇大佬Dr. Dre、史努比狗狗（Snoop Dog）和阿姆（Eminem）等人。2021年则由加拿大音乐人威肯（The Weeknd）领衔表演，2020年由2位拉丁裔女歌手珍妮佛罗培兹（Jennifer Lopez）和夏奇拉（Shakira）联手动感演出。

Apple Music本月宣布，将取代百事可乐（Pepsi）成为超级杯中场秀主要赞助商，有报导指出Apple Music与NFL签署5000万美元的协议。

© 2022 AFP